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"Гильотина" для законов или для бизнеса? МДС предупреждает о рисках

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- Екатерина Улитина
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Снижение госрегулирования применяется во всем мире как устоявшаяся практика для экономического развития, снижения коррупции и устойчивого роста. Однако законопроект КР "О прекращении действия законодательных актов по принципу "гильотины", декларирующий снижение госрегулирования, вызвал серьезную обеспокоенность Международного делового совета.

Мнение бизнес-сообщества исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков озвучил 15 апреля в Министерстве экономики и финансов при обсуждении процесса инвентаризации нормативных правовых актов (НПА) в рамках проекта Закона КР "О прекращении действия законодательных актов по принципу "гильотины".

"Мы были, мягко говоря, удивлены этим законопроектом, когда прочитали его. Наше мнение разделили многие компании, которые обратились к нам с предупреждением о рисках, которые возникнут в случае принятия этого документа, - сообщил глава МДС. - Удивлены, потому что законопроектом предлагается прекратить действия всех законов и подзаконных актов, за несколькими исключениями. И всего за 6 месяцев планируется переработать и заново принять все эти законы и подзаконные акты".

Это может привести к полной или частичной невозможности работы по закону и уходу предпринимательства в тень, к невозможности исполнять государственные функции и ко многим другим негативным последствиям.

Уточним, законопроект был размещен 2 апреля на Едином портале Минюста по общественному обсуждению проектов НПА. Разработан законопроект, как сообщают его авторы, во исполнение Указа Президента КР "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики" от 8 февраля 2021 года.

Указ Президента предусматривает внедрение упрощенного механизма прекращения действия законов и подзаконных актов, который можно будет неоднократно применять в будущем в отношении определенных НПА. Однако разработанный законопроект предусматривает единовременную утрату силы многих законов и подзаконных актов, тем самым искажая цели и задачи, предусмотренные указом Президента, считают в МДС.

Такую масштабную реформу необходимо проводить продуманно, качественно и профессионально. Прежде всего, она не должна иметь негативных последствий, таких, как прекращение или сокращение деятельности предприятий и организаций. Рассматриваемый законопроект, в случае его принятия, будет препятствовать работе госорганов и межведомственных рабочих групп по изменению законодательства в той или иной сфере и в целом жизнедеятельности государства и общества.

"К сожалению, с каждым годом бизнес-сообщество и гражданское общество вынуждены тратить все больше времени на борьбу с такого рода инициативами вместо того, чтобы заниматься конструктивной работой", - прокомментировал Аскар Сыдыков.

В первую очередь должно быть четко сформулированное, развернутое видение реформы. И уже на основе этого видения следует определить пилотные (экспериментальные) секторы экономики, социальной сферы, другие сферы жизнедеятельности, законодательство в которых предлагается дерегулировать, то есть отменить или сократить. После этого определяют необходимый срок, источники финансирования, команду. И начинается работа.

"Однако разработчики законопроекта предлагают провести полную реформу по всем сферам жизнедеятельности. И это в сложное время пандемии, выборов, других процессов. Причем в нереально короткие сроки – 6 месяцев", - подчеркнул Аскар Сыдыков.

Например, регуляторная реформа с применением принципа "гильотины" в рамках проекта "Системный анализ регулирования" проводилась порядка пяти лет, причем разработки касались только предпринимательской деятельности.

"Поэтому мы предлагаем идти по уже испробованному в мире пути. Детальные комментарии мы изложили в обращении к инициаторам законопроекта - МРГ при Минюсте, Президенту и Премьер-министру КР", - заключил глава МДС.

Отметим, законопроект "О прекращении действия законодательных актов по принципу "гильотины" разработан в связи с принятием новой Конституции, и предлагает прекратить действие большинства законов и подзаконных актов КР.


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URL: https://www.vb.kg/399702
Теги:
бизнес, закон, правительство, Кыргызстан, МДС
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