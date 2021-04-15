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Хакеры взломали ташкентское метро и ввели непристойную надпись

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В Узбекистане хакеры взломали ташкентское метро. На часах в "подземке" появилась непристойная надпись, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, на днях в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры бегущей строки с непристойной надписью на табло интервальных часов на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена.

"По данному факту было проведено служебное расследование, согласно которому выяснилось, что 12 апреля в 16:40 хакеры провели кибератаку (взлом) на данный часовой механизм, который является электронным и регулируется через беспроводную сеть Wi-Fi", – отметили в пресс-службе столичного метрополитена.

Злоумышленники взломали пароль, установленный на часах, и разместили надпись непристойного характера. Данную надпись удалили в течение четырех минут.

Правоохранительными органами ведутся поиски виновников, в их отношении будут применены соответствующие меры.

Руководство метрополитена предупредило, что за незаконный доступ к сети телекоммуникаций влечет за собой уголовную ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/399707
Теги:
Узбекистан, информационные технологии
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