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Дастана Бекешева вызвали на допрос по делу о митинге 9 октября

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Дастана Бекешева вызвали на допрос в органы внутренних дел по делу о событиях 9 октября 2020 года. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что его допрашивали в качестве свидетеля.

- В МВД расследуют два уголовных дела: по событиям 9 октября и по событиям 5-6 октрября. Меня допросили как свидетеля по первому делу, но сказали, что вызовут и по делу о событиях 5-6 октября. Я, конечно, посмеялся: нашли свидетеля. Я же ничего не видел. Мне самому смешно, - сказал Дастан Бекешев.

Депутат добавил, что считает, что в ближайшее время будут допрашивать многих политиков по этим делам.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября митинг против итогов выборов в Жогорку Кенеш перерос в уличные столкновения с милицией. В эту же ночь были захвачены здания Белого дома и ГКНБ. Ряд политиков были освобождены сторонниками из мест лишения свободы. 9 октября прошел еще один митинг. Люди собрались у здания "Медиа Форум" в Бишкеке, перед ними выступил Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов и другие. Люди колонной дошли до площади Ала-Тоо, где к ним присоединились другие политики. Митинг продолжался около получаса, когда к ним подошли другие люди и закидали выступающих комьями земли и пустыми бутылками. Политики покинули площадь, а собравшиеся люди разошлись.


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URL: https://www.vb.kg/399710
Теги:
Дастан Бекешев, МВД, митинг, Кыргызстан, допрос
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