ГНС изъяла из незаконного оборота около 3 тысяч пачек сигарет

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в ходе рейдового мероприятий выявили факты незаконной реализации табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, в Узгенском районе Ошской области изъято 2 тыс. 910 пачек сигарет без акцизных марок. В Сокулукском районе Чуйской области выявлен магазин, где реализовывали алкоголь без лицензии, изъято 760 бутылок.

"В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

Налоговая служба КР призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками, обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на "горячую линию" по номеру (0779)61-31-89 (whatsapp)".