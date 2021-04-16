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Моя история о войне: Внук Галия Адильбекова ищет внуков маршала Якубовского

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- Светлана Лаптева
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Внук гвардии подполковника, мастера танкового боя Адильбекова Галия Адильбековича - Дауд Адильбеков из Бишкека мечтает встретиться с родными маршала Якубовского и генерала Духовного, которые служили с ним до войны и потом дрались с фашистами. Об этом в интервью редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, в своих воспоминаниях маршал Якубовский называет Галия Адильбекова талантливым, одаренным командиром и сожалеет, что он погиб во время одной из танковых атак.

О характере, чувстве долга и ответственности, мудрости подполковника Галия Адильбекова говорят его поступки. Дауд рассказывает, что в семье знали, что дед был ранен, горел в танке несколько раз. А после одного из ранений дочка запомнила, как он приехал домой после того как он горел в танке, лечился в госпитале: "вид его был страшен, а лицо одна сплошная маска без бровей". При этом офицер, понимая важность получения новых знаний, даже в таком состоянии не стал отсиживаться, а решает закончить обучение в академии бронетанковых войск, чтобы громить врага еще более эффективнее.

Галий Адильбеков и так не вылезал из боев с самых первых дней войны и сражался на совесть. К примеру, за бои в 1941 году он был представлен и награжден орденом Красного Знамени, в 1943 г посмертно орденом Красной Звезды, а за бои за Сталинград - медалью.

Внук надеется, что когда позволит обстановка. он сможет посетить селенье Луковицы в Украине, где погиб дед и где когда-то был музей, рассказывающий о подвиге тех, кто форсировал Днепр, освобождая землю от фашистов.

Справка: Галий Адильбекович Адильбеков - советский кадровый офицер-танкист, участник Великой Отечественной войны, мастер танкового боя, казах, гвардии подполковник, награжден: медалью "За оборону Сталинграда"(1943), дважды орденом Красного Знамени (13.02.1942), вторым - посмертно (1943).

Родился 1 января 1908 г. в Семипалатинской губернии ауле Кзыл-Кум Бельагашской волости. По национальности казах. Еще в детстве стал сиротой, беспризорником, окончил 3-классную Казахскую краевую школу подростков в 1925 г. в Оренбурге.

Отец Галия Адильбековича после 1917 г. работал грузчиком в затоне гор. Семипалатинска, мать - домохозяйка. Жили в гор. Семипалатинске по ул. Болотной, дом 76. Мать умерла в 1921 г. Отец получил инвалидность и ушел в деревню Актюбе, где некоторое время работал у деревенского бая.

До вступления в ряды РККА Галий Адильбекович был рабочим мыловаренного завода в Семипалатинске (март-ноябрь 1922 г.), беспризорником (ноябрь-декабрь 1922 г.), воспитанником детдома № 3 Семипалатинского гороно (январь-сентябрь 1923 г.), учеником Казахской краевой школы подростков (1923-1925 г.)

Служба в предвоенные годы

За время службы командовал кавалерийским и учебным танковым взводом, учебной и отдельной танковой ротой, танковым батальоном.

Галий Адильбекович добровольцем вступил в ряды Красной Армии в 1925 г. Вскоре был направлен на обучение в военную школу (Туркестанский фронт).Успешно закончив в 1928 г. в числе первого выпуска Объединенную Среднеазиатскую военную школу (ОСАВШ) имени В. И. Ленина в г. Ташкенте, был зачислен в 43-й кавалерийский полк (САВО).

В 1928-1933 гг. командир взвода 43-го кавалерийского полка, участвовал в 1930 г. в боях в песках Каракумы, где получил первое ранение. Был ранен в голову, получил перелом правой руки. После излечения вернулся в строй, в 1931 г. прошел переподготовку в Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школе.

До начала Великой Отечественной войны Г. А. Адильбеков в Москве учился в Военной академии бронетанковых войск имени И. В. Сталина, командовал танковой ротой. Г. А. Адильбеков был единственным казахом, который закончил эту академию

1941 год

В составе действующей армии с начала Великой Отечественной войны - командир танкового батальона 102-го танкового полка, который война застала в момент перевооружения. Этот полк перед войной входил в 51-ю танковую дивизию (во время Витебского сражения на несколько дней в составе 23-го механизированного корпуса) и дислоцировался в Дмитриевском районе Курской области. Командир Н. И. Смирнов постоянно обращался к командованию и штаб дивизии о необходимости укомплектования полка:

"Срывается боевая подготовка, нет горючего первого сорта; первого сорта нет и не обеспечен; 75 % годного автобронетанкового имущества остается".

К началу боевых действий полк не успел вовремя получить тяжелые танки КВ, за которыми семь экипажей командируются в Ленинград на Кировский завод. Уже 8 июля полк прибывает в район сосредоточения Хомены, Жуково юго-восточнее Невеля. А еще через день, без прикрытия с воздуха, под постоянными бомбежками, вступает в бой за Витебск - единственный из всех частей 51-й танковой дивизии. После нескольких попыток вместе с 220-й моторизованной дивизией выбить немцев с плацдарма на восточном берегу Западной Двины в районе аэродрома командир 102-го танкового полка отправляет боевое донесение:

"1. В течение вечера 10.7.41 противник упорно оборонял аэродром на в. берегу реки Западная Двина, применяя противотанковую артиллерию и авиацию против наших танков.

2. В настоящее время полк расположился на отдых согласно схеме и приводит себя в порядок. В течение боя потеряно 4 танка и два бойца-красноармейца. Горючего имею ¼ заправки, боеприпасов ¾ боекомплекта. С рассветом буду иметь полную заправку горючего.

3. Прошу вас содействовать в доведении до штата материальной части и личного состава."

После нескольких атак машины вышли из боя с минимальным количеством горючего. Затем им пришлось с почти пустыми баками встретить вражеские танки, ведь уже на следующее утро началось немецкое контрнаступление. Сразу после боев 102-го танкового полка за Витебск 51-я танковая дивизия в начале июля 1941 года преобразована в 110-ю танковую дивизию и передана в 31-ю армию.

В июле 1941 Галий Адильбекович - командир танкового батальона 110-й танковой дивизии. Участник боев, когда дивизия нанесла удар против немецкой 7-й танковой дивизии с целью выхода к Смоленску и деблокады окружённых армий. После переформирования дивизии в 141-ю и 142-ю танковые бригады, в период с конца августа по конец октября 1941 г. капитан Адильбеков Г. А. командовал 1-м танковым батальоном тяжелых и средних танков 141-й танковой бригады.

В боях под Витебском, Трубчевском, в районе Хутор-Михайловский совершил первый известный подвиг во время войны, но награду за него получил уже находясь в рядах 121-й танковой бригады. Во время Рославльско-Новозыбковской операции в начале сентября 1941 года бригада наступала на Стародубском направлении в 20 км западнее Трубчевска в составе подвижной группы генералаА. Н. Ермакова Брянского фронта, затем в течение сентября 1941 года участвовала в местных контрнаступлениях на Шостку, Ямполь. 31 августа в 18 км западнее Трубчевска развернулось встречное танковое сражение, длившееся до 8 сентября. Советские 141-я танковая бригада и 108-я танковая дивизия (около 200 танков) вступили в бой с превосходящими силами 47-го корпуса Гудериана(более 300 танков). Танки 141-й бригады шли в бой прямо с железнодорожных эшелонов, не успевая развернуться. Это дало возможность восстановить положение войск 13-й армии пополниться ей и вместе с 3-й армией вновь вступить в бой. До середины сентября враг был здесь остановлен и вместе с 13-й и 3-й армиями отброшен до р. Судость на расстояние более 40 км. Освобождено 16 населённых пунктов. Тогда, в августе-сентябре 1941 г. это было очень важно. И уже к середине сентября 1941 года противнику было практически нечем воевать в этих местах. Каждые четыре из пяти танков Гудериана были подбиты. И если города Брянщины он брал за 1-2 дня, то оборона Трубчевска, включая "трубчевский котёл", продлится два месяца.

В своем "Военном дневнике" Франц Гальдер 14 сентября 1941 г. Записал: "Положение с танками во 2-ой танковой группе: 3-я тд - боеспособные танки - 20 процентов, 4-я тд - боеспособные танки - 20 процентов, 17-я тд - боеспособные танки - 29 процентов; 18-я тд - боеспособные танки - 31 процентов".

Таким образом, во 2-ой танковой группе боеспособных танков оставалось 25 процентов.

Генерал-полковник Гейнц Вильгельм Гудериан напишет в книге воспоминаний о боях между Почепом и Трубчевском: "…Здесь мы впервые столкнулись с фанатичным сопротивлением русских".

В результате контрнаступления фронт оказался перевернутым, бои шли по всем направлениям, танковый батальон Г.Адильбекова оказался в окружении, но продолжал выполнять боевую задачу. Уничтожив танковую колонну врага, значительно превосходящую по численности, батальон громил тылы противника, его воинские части, живую силу. Выходя с боями из окружения, командиру удалось сохранить все свои танки, не потеряв ни одного. После этих ожесточенных боев, почти вся 141-я танковая бригада, в которой служил Галий Адильбекович, находясь в постоянных контратаках для сдерживания немецкого наступления, была полностью обескровлена, и ее остатки влились в 121-ю танковую бригаду.

Подведя краткий итог боевой деятельности войск Брянского фронта, - вспоминал в своей книге "На западном направлении" маршал Советского Союза А. И. Еременко, - "за период с 14 августа по 30 сентября 1941 года следует сказать, что контрудары и контратаки войск фронта, особенно контрудар в районе Трубчевска, позволили нашим войскам выиграть ценное время для подготовки сил и средств к новым решающим схваткам на Московском стратегическом направлении".

C конца октября 1941 г. по февраль 1942 г. майор Адильбеков Г. А. - командир 121-го танкового полка 121-й танковой бригады Юго-Западного фронта, осенью выдвигался командованием на должность Замкомбрига. В октябре бригада в составе оперативной группы войск Брянского фронта генерала Ермакова отражала удары превосходящих сил 2-й танковой армии противника на льговско-глуховском направлении.

1942 год

С 27 марта 1942 г. майор Галий Адильбекович Адильбеков - заместитель командира 121-й отдельной танковой бригады. Его боевой товарищ Якубовский И. И. в будущем Маршал, дважды герой Советского Союза, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского Договора в своих мемуарах написал:

"Об одном из таких командиров мне хотелось бы рассказать здесь особо. Я имею в виду подполковника Г. А. Адильбекова, казаха по национальности. С Галием Адильбековичем мы были знакомы еще с января сорок второго, когда нам довелось вместе служить и воевать в рядах 121-й танковой бригады. Он обладал замечательными морально-боевыми качествами: организаторскими способностями, силой воли, не знал страха в борьбе с гитлеровцами. И в то же время это был скромнейший человек, располагавший к себе всех бойцов и офицеров. В армию он, бывший беспризорник, детдомовец, пришел добровольцем еще в 1925 году. После окончания военной школы участвовал в боях с бандитами в песках Каракумов. Был ранен и снова вернулся в строй. Великую Отечественную начал командиром танкового батальона. В феврале сорок второго награжден орденом Красного Знамени. Руководимый им батальон уничтожил более двадцати танков и бронемашин, десять противотанковых орудий и несколько рот вражеской пехоты. Офицер никогда не терял самообладания в бою, умел вселить уверенность в победе своим подчиненным, агитировал их личным примером мужества и высоким солдатским духом." Здесь Иван Игнатьевич рассказал о боях июля-сентября-октября 1941 под Витебском, Трубчевском Брянского фронта.

В мае-августе 1942 г. Галий Адильбекович обучался в Москве на академических курсах усовершенствования командного состава, по окончании которых занимался формированием 47-й танковой бригады (II ф.).

С 19.09. по 21.10.1942 г. подполковник Адильбеков Г. А. - командир 47-й отдельной танковой бригады (II ф.)

Из характеристики командования: "Во время марша бригады на фронт танки Г.Адильбекова в районе станции Морозовский неожиданно столкнулись с противником, но смогли сгруппироваться и нанесли ему значительный урон".

Данный эпизод относится к периоду Сталинградской битвы. Во время этих боев танк Галия Адильбековича был подбит, он опять был ранен, горел в танке, выжил. Награжден медалью "За оборону Сталинграда".

Из воспоминаний дочери:

"На фронте папа был много раз ранен, потому что в книгах его сослуживцев - он всегда стремился быть первым, всегда спешил вперед! Однажды танк подорвался, он был тяжело ранен, весь обгорел, пролежал в госпитале в Москве полгода (это где-то декабрь 1942 г.), а чтобы не терять времени даром закончил учебу в бронетанковой академии, которая была прервана войной. После этого его отпустили на десять дней к нам в Семипалатинск. Вид его был страшен: волосы, брови, ресницы обгорели, лицо было розовенькое как у новорожденного. Это счастливое время пролетело, как один день. Это было наше последнее свидание с живым отцом."

1943 год

С конца октября 1942 г. по 21 октября 1943 г. гвардии подполковник Адильбеков - командир отдельного гвардейского 47-го танкового полка прорыва.

Герой Советского Союза (1943), генерал-майор танковых войск, командир 9-го механизированного корпуса Малыгин К. А. вспоминал:

"Среди танковых полков передовыми сразу же стали 47-й гвардейский подполковника Г. А. Адильбекова…"

Из письма с фронта супруге - Менжиян Ильясовне:

"25.09.43. Получил подарок - именные часы, ношу и горжусь, разумеется, про себя, тебе сообщаю по секрету."

По мере развития Сумско-Прилукской фронтовой наступательной операции к исходу 21 сентября 1943 г. 47-й отдельный гвардейский танковый полк Галия Адильбековича в составе передовых частей 3-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта П. С. Рыбалко, наступавших с севера и северо-востока, прорвались к Днепру. С 23 сентября советские войска вели ожесточённые бои за удержание и расширение Букринского плацдарма. Бои за Букринский плацдарм вошли в историю, как одна из самых кровавых операций такого рода. На захваченном клочке земли правобережного Днепра вспыхнули нарастающие по накалу бои. В октябре 1943 года с Букринского плацдарма дважды предпринималось наступление советских войск с целью освобождения Киева, но безуспешно. 21.10.1943 г. на Букринском плацдарме при форсировании Днепра и освобождении Киева, вблизи хутора Луковицы на Украине в бою во главе танковой атаки погиб гвардии подполковник Г. А. Адильбеков - на момент гибели единственный из представителей народов Центральной Азии в звании гвардии подполковника - командира отдельного гвардейского танкового полка.

Маршал Якубовский И. И. писал:

"Судьба потом свела нас на днепровских рубежах. Галий Адильбекович командовал гвардейским танковым полком. Глубоко уверен…если бы не героическая гибель 21-го октября 1943-го, офицер бы вырос до крупного военачальника и совершил много славных боевых дел."


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Теги:
ВОВ, Казахстан, армия, Кыргызстан
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