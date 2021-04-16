США призвали правительство КР прекратить запугивать демонстрантов

Посольство США в КР сделала заявление по ситуации со свободой слова и гендерном насилии в КР.

В нем говорится:

"Вчерашние события около здания МВД вызывают глубокую озабоченность. Мы поддерживаем заявление официального представителя президента Жапарова о том, что высказывание своей точки зрения не должно носить угрожающий характер и тем более сопровождаться применением силы.

Угроза массовым насилием и тактика запугивания демонстрантов, которые осуществляют свое гарантированное конституцией право на мирные собрания, являются неприемлемыми. Соединенные Штаты Америки призывают правительство и правоохранительные органы Кыргызстана защитить свободное осуществление права на свободу слова и мирные собрания от какой бы то ни было стороны, стремящейся ограничить эти права. Мы также отмечаем, что виновные во вчерашнем насильственном запугивании, а также лица, напавшие на участников демонстрации в честь Международного женского дня в прошлом году, не были привлечены к ответственности за свои действия. Мы призываем правительство провести расследование и привлечь этих людей к ответственности.

Мы также пользуемся данной возможностью, чтобы выразить нашу глубокую скорбь в связи с недавним похищением и убийством Айзады Канатбековой и выразить наши соболезнования ее родным и близким, а также родственникам и друзьям всех других жертв гендерного насилия. Как ясно заявил заместитель муфтия Кыргызстана, ала качуу посягает на свободу, жизнь, честь и достоинство женщин.

Гендерное насилие представляет угрозу не только тем, кто живет под его гнетом, но и всему обществу. Из-за гендерного насилия, ошибочно оправдываемого ложными традициями, Айзада была несправедливо лишена своего будущего. Мы солидарны с теми, кто здесь и во всем мире стремится построить будущее, свободное от гендерного насилия".