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В Бишкеке заключено 502 договора аренды на земельные участки

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- Виктория Гунгер
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За первый квартал этого года комиссией по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек под объекты облегченного типа, проведено 6 заседаний, где рассмотрено 840 вопросов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Как отмечается, комиссия вынесла положительное решение по 502 вопросам, отложено для дополнительного изучения – 191 вопрос, отказано по 147 материалам.

На основании решения комиссии, управлением земельных ресурсов (УЗР) мэрии города Бишкек заключено 502 договора аренды на земельные участки с общей площадью 13 тысяч 896,06 квадратных метров, ежемесячное начисление в городской бюджет составляет 2 млн. 819 тысяч 486, 89 сомов.

- Дорогие арендаторы-предприниматели! Убедительно просим соблюдать правила землепользования и строительства, а также своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным имуществом. Если у вас возникли вопросы можно обратиться в управление земельных ресурсов (УЗР) мэрии города Бишкек по адресу: г. Бишкек, улица Чокморова 246, телефон: (0312) 45-42-73


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URL: https://www.vb.kg/399727
Теги:
земельный участок, Кыргызстан, мэрия
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