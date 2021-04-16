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ВОЗ сделала официальное заявление по Иссык-кульскому корню при Covid-19

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- Виктория Гунгер
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане сделала официальное заявление по поводу лечение Covid-19 Иссык-Кульским корнем.

В нем говорится:

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане внимательно следит за развитием новостей о применении Aconítum soongáricum для лечения COVID-19 в Кыргызстане и хотел бы сообщить следующее:

Клинические исследования во всем мире являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует его регистрации и широкому медицинскому применению. В ходе клинических исследований новый препарат изучается для получения данных о его эффективности и безопасности. На основании этих данных уполномоченный орган здравоохранения принимает решение о регистрации препарата или отказе в регистрации. Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (до-клинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами.

Крайне важно не заниматься самолечением и при появлении симптомов заболевания COVID-19 немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

ВОЗ настоятельно рекомендует по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, носить маски, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, проветривать помещения, а также сдавать тест на COVID-19 при появлении симптомов согласно утвержденным протоколам"


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URL: https://www.vb.kg/399729
Теги:
ВОЗ, лекарства, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
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