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В столичном общественном транспорте усилено соблюдение санитарных правил

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- Виктория Гунгер
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Город продолжает борьбу с пандемией КОВИД-19. В столичном общественном транспорте усилено соблюдение санитарных правил, ношение масок и обработка рук обязательны. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Как отмечается, в муниципальных автобусах и троллейбусах ежедневно проходят санитарные инспекции, на конечных пунктах салоны транспорта систематично проветриваются, проводится влажная уборка. Водители носят маски, а пассажиры без масок, могут приобрести защитный компонент у водителей по себестоимости, по 2 сома.

-Кампанию по защите от КОВИД-19 поддержали и частные фирмы-перевозчики. Болот Эркинбаев – директор компании ОсОО "Ника плюс", обслуживающая микроавтобусные маршруты №195 и №216, обеспечил водителей маршруток масками и не забыл о пассажирах, теперь можно каждый пассажир может купить маску у водителей, так же по 2 сома.

- Дорогие представители частных компаний-перевозчиков! Мы убедительно просим вас организовать безопасную работу столичных маршруток, контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагается на всех руководителей, без исключения! Дорогие горожане! Пожалуйста! Соблюдайте санитарные правила! Носите маски, следите за чистотой рук. Берегите себя и своих близких! - подчеркнули в столичном муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/399736
Теги:
мэрия, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, коронавирус
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