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Торговцы рынков и ТЦ смогут работать по упрощенной налоговой системе

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- Виктория Гунгер
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Налогоплательщики, ранее уплачивающие налоги на основе добровольного патента и осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность в торговых центрах, рынках и мелкой розничной сети могут в добровольном порядке перейти на упрощенную систему налогообложения на основе налога с розничных продаж. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Как отмечается, при этом ставка налога для индивидуальных предпринимателей, перешедших на такую систему налогообложения, устанавливается от полученной выручки в следующем размере:

- в первом году деятельности налог не взимается, применяется "нулевая" ставка;

- во втором ставка составляет 1 %;

- в третьем году 2 %;;

- с четвертого года 3 %;.

При приеме платежей в безналичной форме ставка налога уменьшается на 50 %;.

Для регистрации и работы по упрощенной системе налогообложения на основе налога с розничных продаж индивидуальному предпринимателю надлежит подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту налоговой регистрации и его деятельность должна отвечать ряду требований.

В частности, такие налогоплательщики не должны быть плательщиками НДС, либо объем дохода за последние 12 месяцев не должен превышать размер регистрационного порога по НДС (8 млн сомов), а также осуществлять деятельность с обязательным применением ККМ-онлайн, в том числе могут применятся ККМ являющиеся программным обеспечением.

Справочно: Упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж не применяется субъектами, оказывающими финансовые, страховые услуги, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, плательщиками акцизного налога, субъектами общественного питания, субъектами курортно-оздоровительной сферы, застройщиками жилья.


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URL: https://www.vb.kg/399743
Теги:
налоги, НДС, правительство, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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