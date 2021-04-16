В ЕАЭС улучшат информированность общества о деятельности Союза

Экономической интеграции в ЕАЭС поспособствует более активное освещение деятельности Союза. Так считают участники ежегодного международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", который 14-15 апреля проходил в Санкт-Петербурге.

Организаторами форума выступили Медиаконгресс "Содружество журналистов" и Государственный Эрмитаж, при поддержке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийского банка развития (ЕАБР). Данный медиафорум, организуемый уже в пятнадцатый раз, остается, как сообщается, одной из крупнейших площадок в России, где каждый год встречаются молодые журналисты, фотографы традиционных и цифровых медиа, режиссеры, медиаэксперты, блогеры и независимые журналисты из более 30 стран. Они совместно ищут ответы на современные медиавызовы, представляют свои трансграничные проекты, направленные на преодоление отчуждения между представителями разных культур и конфессий.

В ЕЭК отметили, что впервые в истории этого международного мероприятия отдельное заседание было посвящено евразийской тематике. Участники из стран Евразийского экономического союза обсудили проблемы, с которыми сталкиваются, возможности информационного обеспечения деятельности ЕАЭС. Готовность содействовать этому подтвердили и в ЕЭК.

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии, помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина отметила недостаточную осведомленность граждан стран ЕАЭС о деятельности интеграционного объединения. И призвала молодых журналистов и блогеров больше освещать евразийскую интеграцию. В свою очередь, по словам Малкиной, "Комиссия работает над тем, чтобы сформировать Союз как пространство возможностей, где молодое поколение сможет самореализоваться".

В текущем году ЕЭК впервые провела постоянную аккредитацию СМИ. Это сделано, как подчеркивается, в целях обеспечения открытости работы Комиссии и создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов стран Союза, оперативного получения актуальной и объективной информации о евразийской интеграции. А во время работы медиафорума в штаб-квартире ЕЭК представители средств массовой информации и отраслевых аналитических изданий стран ЕАЭС получили аккредитационные карты для работы на открытых мероприятиях Комиссии, действительные в течение года. Заявки на аккредитацию поступили от ряда СМИ Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.