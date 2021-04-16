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При экспорте товаров из КР упразднены дублирующие проверки

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- Виктория Гунгер
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Постановлением Правительства Кыргызской Республики "О некоторых вопросах проведения государственных видов контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике" от 26 февраля 2021 года № 64 было установлено, что при экспорте товаров, осуществление контроля в области санитарно-карантинной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также все необходимые действия по подтверждению соблюдения запретов и ограничений будут производиться только в местах таможенного оформления. Об этом сообщает Государственная таможенная служба КР.

Уточняется, что на границе в пунктах пропуска при убытии экспортируемых товаров, осуществление данных видов контроля, были признаны дублирующими по содержанию контрольными мероприятиями и не должны производиться.

- , упрощения и оптимизации процедур на границах поскольку при убытии товаров на пунктах пропуска проводился повторный контроль и регистрация ранее выданных документов, что приводила к дополнительным временным издержкам для экспортеров. На сегодняшний день принятые меры показывают свои ощутимые результаты, так за 1 квартал текущего года объем экспортируемых товаров составил 648,2 тыс. тонн и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 71,2%. Без дублирующих мероприятий через пункты пропуска, находящихся на территории ЕАЭС в КР убыли из страны на экспорт 4584,1 тонны товаров (мясные субпродукты, овощи-фрукты, сухофрукты, орехи и минеральная вода) общей стоимостью 97,3 млн. сомов, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/399745
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, таможня
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