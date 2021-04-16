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В Бишкеке медики вышли на митинг

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке десятки медиков вышли на мирный митинг к дому правительства. Работники здравоохранения просят выплатить им компенсации за заражение COVID-19, а также повысить зарплаты.

Во время вспышки коронавируса, правительство подписало постановление согласно, которому медицинские работники, заразившиеся коронавирусом на работе, получат компенсации. Теперь же в Минздраве заявили, что компенсации выплачиваются лишь тем, кто работал в "красной зоне", хотя пациентам оказывали помощь врачи во всех медицинских организациях.

Представителей медиков пригласил к себе в кабинет вице-премьер-министр Артем Новиков.

Отметим, в одни из самых низких зарплат в Кыргызстане получают медиинские работники. Оклады врачей и медсестер ниже прожиточного минимума. Даже с учетом различных надбавок оплата медиков редко дотягивает до среднего уровня.


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URL: https://www.vb.kg/399751
Теги:
зарплата, митинг, Кыргызстан, медики
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