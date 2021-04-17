В МВД РФ напомнили нелегальным мигрантов из стран СНГ об угрозе депортации

Министерство внутренних дел России призвало государства СНГ провести профилактическую работу среди своих граждан, нелегально находящихся в России, с тем, чтобы они покинули страну до 15 июня. Об этом заявил первый заместитель главы правоохранительного ведомства Александр Горовой, выступая в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств Содружества.

По словам Горового, численность таких граждан, находящихся в РФ нелегально, уже превысила миллион человек. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - подчеркнул замминистра.

"Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", - отметил он.

Речь идет о моратории на выдворение, введенном из-за пандемии, что предусмотрено Указом президента РФ от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Установлено, что таким людям необходимо до 15 июня оформить требуемые законодательством России документы для пребывания, проживания на территории России или же добровольно покинуть ее. До указанной даты миграционным органам запрещено выносить решения о депортации. Однако неисполнение данных требований в установленные сроки чревато в дальнейшем выдворением и будущим запретом на въезд в РФ.

Согласно данным правоохранительного ведомства, больше всего в РФ нелегалов из Узбекистана - 332 тыс. Далее идут Таджикистан (247 тыс.), Украина (152 тыс.), Азербайджан (120 тыс.), Кыргызстан (115 тыс.), Армения (61 тыс.), Молдова(56 тыс.) и Казахстан (49 тыс.).