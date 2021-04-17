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О чем договорились Артем Новиков и медики, вышедшие на митинг

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- Екатерина Улитина
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Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с медицинскими работниками, вышедшими на митинг.

Медицинские работники рассказали о проблемных вопросах, связанных с выплатой компенсации от государства из-за заражения коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, с низкой оплатой труда, вопросами обеспечения гарантии защиты и безопасности.

Артем Новиков отметил, что по вопросу выплаты компенсаций медикам работает специальная комиссия.

"Завтра в Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики мы проведем встречу медицинских работников, представителей Министерства здравоохранения, членов комиссии по выплате компенсаций, в ходе которой будут детально изучены все проблемные вопросы. Мы со своей стороны приложим все усилия для максимального ускорения решения вопросов компенсационных выплат. Относительно вопросов повышения базовых окладов медицинских работников будут проведены соответствующие расчеты Министерством экономики и финансов. Будем исходить из реальных возможностей государства", - сказал первый вице-премьер-министр.

Напомним, накануне медики вышли на митинг из-за низких зарплат и отсутствии компенсаций за заражения коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/399757
Теги:
митинг, Кыргызстан, Артем Новиков, медики, коронавирус
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