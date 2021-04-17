Министр образования КР находится с рабочим визитом в России

Делегация во главе с министром образования и науки Кыргызской Республики Алмазбеком Бейшеналиевым находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В рамках визита министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Алмазбе Бейшеналиев отметил, что в настоящее время в российских вузах обучаются около 16 тысяч кыргызских студентов, и выразил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования.

"Традиционная ярмарка российских университетов, которая проводится в Кыргызстане в рамках профориентационных работ выпускников школ, стала для многих студентов ступенькой в ​​выборе профессии. Ведь, успешная учеба в вузах дает путевку к профессиональному успеху", – сказал Бейшеналиев.

Выпускники из Кыргызстана поступают учиться в российские вузы через представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество") в Кыргызской Республике. Ежегодно гражданам Кыргызской Республики выделяется порядка 375 бюджетных мест. А желающих поступить в российские вузы больше 3000.

Алмазбек Бейшеналиев в ходе встреч предложил рассмотреть вопрос об увеличении количества квот до 750. Из них 200 мест будут предусмотрены на педагогические специальности, 50 мест – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он также предложил рассмотреть ряд вопросов в целях расширения сотрудничества между двумя странами в области высшего образования и науки: