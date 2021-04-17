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Министр образования КР находится с рабочим визитом в России

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- Екатерина Улитина
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Делегация во главе с министром образования и науки Кыргызской Республики Алмазбеком Бейшеналиевым находится в Российской Федерации с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В рамках визита министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Алмазбе Бейшеналиев отметил, что в настоящее время в российских вузах обучаются около 16 тысяч кыргызских студентов, и выразил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования.

"Традиционная ярмарка российских университетов, которая проводится в Кыргызстане в рамках профориентационных работ выпускников школ, стала для многих студентов ступенькой в ​​выборе профессии. Ведь, успешная учеба в вузах дает путевку к профессиональному успеху", – сказал Бейшеналиев.

Выпускники из Кыргызстана поступают учиться в российские вузы через представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество") в Кыргызской Республике. Ежегодно гражданам Кыргызской Республики выделяется порядка 375 бюджетных мест. А желающих поступить в российские вузы больше 3000.

Алмазбек Бейшеналиев в ходе встреч предложил рассмотреть вопрос об увеличении количества квот до 750. Из них 200 мест будут предусмотрены на педагогические специальности, 50 мест – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он также предложил рассмотреть ряд вопросов в целях расширения сотрудничества между двумя странами в области высшего образования и науки:

  1. Создание Кыргызско-Российского научного фонда (Создание подобного фонда, направленного на финансирование совместных исследований, придаст новый импульс поддержке и развитию науки в двух странах, а также создаст специальную площадку для российских ученых, заинтересованных в изучении Центральной Азии);
  2. Расширение сотрудничества по реализации совместных образовательных программ и программ двойного диплома;
  3. Организация прохождения стажировок студентами высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики в соответствующих учебных организациях, расположенных в крупных городах Российской Федерации;
  4. Усиление работы по академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава вузов двух стран;
  5. Организация совместных летних лагерей для талантливых студентов двух стран;
  6. Возможность сотрудничества и обмена опытом по цифровизации образования, внедрению цифровых систем управления образованием для поиска высокотехнологичных решений по новым проблемам и вызовам.


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URL: https://www.vb.kg/399762
Теги:
наука, образование, Россия, Кыргызстан
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