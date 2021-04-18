ОДКБ проведет четыре учения, связанные с Центральноазиатским регионом

В текущем году в рамках ОДКБ пройдет ряд учений, посвященных реагированию на современные вызовы и угрозы. Четыре таких совместных мероприятия будут охватывать Центральноазиатский регион коллективной безопасности.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, который участвовал в состоявшемся на днях в подмосковной Кубинке заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, все эти маневры состоятся в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021". Три специальных учения - с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021" - пройдут на территории Таджикистана. И одно - совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" - на территории России.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, члены Военного комитета (в него входят руководители генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, от Кыргызстана в нынешнем заседании принял участие начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Эрлис Тердикбаев) обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах. И подтвердили единое понимание спектра угроз военной безопасности, необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации.

Анатолий Сидоров проинформировал о планируемых в текущем году совместных мероприятиях. Он отметил, что их основными целями являются дальнейшее развитие системы кризисного реагирования, совершенствование состава Войск (Коллективных сил) ОДКБ, организации управления ими и всестороннего обеспечения создаваемых группировок. Предстоит отработать вопросы последовательного применения компонентов данных войск, начиная с совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и заканчивая постконфликтным урегулированием на территориях государств Центральноазиатского региона.

Председатель Военного комитета ОДКБ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги заседания, отметил, что его участники определили направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. Они касаются функционирования Центра кризисного реагирования организации, создания под ее эгидой совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, деятельности базовых учебно-методических организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и специалистов в области информационной безопасности.

"Считаю, что поставленные цели достигнуты, а итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах - членах ОДКБ", - резюмировал Валерий Герасимов.