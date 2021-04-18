Правоохранители стран СНГ активизируют борьбу с преступностью

В Москве состоялось совещание экспертов МВД (полиции) государств СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории стран Содружества (БКБОП). Главной темой стало обсуждение предварительного проекта повестки дня очередного заседания Совета министров внутренних дел этих стран, планируемого на октябрь в Армении.

Совещание прошло под председательством директора БКБОП генерал-лейтенанта полиции Олег Коновалов (РФ). В работе экспертной группы приняли участие представители МВД Азербайджана, Полиции Армении, министерств внутренних дел Беларуси, Казахстана, Кыргызстана (в том числе заместитель директора БКБОП от МВД КР полковник милиции Аскат Алиев), Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

В документ, согласованный экспертами, вошли вопросы, связанные с актуальными направлениями совместной деятельности компетентных органов государств СНГ, в частности, совершенствованием механизма обмена информацией в сфере безопасности и правопорядка, отметили в МВД РФ.

Представители БКБОП также приняли участие в прошедших в Санкт-Петербурге международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по вопросам обороны и безопасности.

Обсуждались, в том числе, подходы к правовому регулированию международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, результаты деятельности на этом направлении, механизмы оказания помощи и социальной поддержки жертвам терроризма в условиях продолжающейся пандемии, другие актуальные вопросы.