В Чуйской области подросток в шутку инсценировал свое похищение

В Чуйской области весь личный состав областной милиции был поднят по тревоге из-за сообщения о похищении несовершеннолетнего. Всю ночь по всему Ыссык-Атинскому району велись масштабные поисковые мероприятия, пока мальчик гостил у друга.

В ночь на 18 октября, примерно в 00.20 в ОВД Ыссык-Атинского обратилась мать подростка. Она рассказала, что ее сын днем 17 апреля вышел из дома в селе Кен-Булун и отправился в село Ивановка, чтобы отремонтировать телефон, но домой так и не вернулся.

"…примерно в 19:00 часов ее сын позвонил и сказал, что возвращается домой. Мальчик указал, что его преследует автомашина с неизвестными людьми, после чего

прервал разговор. Женщина пыталась несколько раз позвонить своему сыну, но он не брал трубку. Спустя 30 минут женщина дозвонилась своему сыну, который сообщил что его похитили в районе территориальной больницы села Ивановка. После этого его телефон стал недоступным. В последующем женщина написала заявление о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые похитили ее несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 170 Похищение человека) УК КР.

В целях установления местонахождения указанного несовершеннолетнего мальчика весь личный состав Ыссык-Атинского района был поднят по тревоге. Поисковые работы проходили в районе сел Ивановка, Кен-Булун и Чолпон.

Сотрудники милиции провели тщательную прочёску местности, в особенности поля, пастбище, нежилые помещения и заброшенные места. В целях задержания злоумышленников были разосланы ориентировки в органы внутренних дел Кыргызской Республики.

Выставлены блок посты при въезде и выезде в Ыссык-Атинский район. В результате проведённых масштабных оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний мальчик был обнаружен у своего друга в районе села

Ново-Покровка.

По предварительным данным несовершеннолетний мальчик из-за своей шалости инсценировал свое похищение и находился в доме своего друга живым и здоровым. Настоящее время мальчик сотрудниками милиции передан родителям в целости и сохранности.