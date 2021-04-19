В ЕАЭС выступили за необходимость гендерного равенства

В странах Евразийского экономического союза следует внедрять принципы "позитивной дискриминации" для женщин, чтобы быстрее достигнуть равенства возможностей в уровне доходов и карьерных возможностей. Так считает главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Позитивная дискриминация - это предоставление преимущества или привилегий определенным группам, которые находятся в неблагоприятном положении и ранее подвергались либо продолжают подвергаться дискриминации.

Как отмечает Винокуров, гендерное равенство - это вопрос не только социальной справедливости, но и экономической эффективности. В этой связи эксперт считает важным и внедрение соответствующих квот для представительства в выборных органах и органах власти.

В свою очередь, в Межпарламентской Ассамблее СНГ отмечаю возрастающую роль женщин в политической жизни стран-участниц.

"Совершенно очевидно, - говорится в материале МПА на данную тему, - что дальнейшее повышение профессиональной и социальной активности, возможность полного раскрытия творческого и интеллектуального потенциала женщин являются важнейшими условиями для развития государства и гражданского общества. Данная тенденция в полной мере отражается в национальном электоральном законодательстве государств - участников МПА СНГ и порядке формирования их органов власти".

Подчеркивается, что в избирательных кодексах стран Содружества прямо закреплены равные для обоих полов возможности реализации права избирать и быть избранными, в том числе на высшие государственные должности. А в ряде стран СНГ женщинам предоставляются конкретные гарантии участия в политической жизни.

В этой связи, в частности, отмечается, что в Кыргызстане при определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство: не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций (Конституционный закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР").

На "консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров в целях решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства" будет нацелен и третий по счету Евразийский женский форум. Инициируемый МПА СНГ, она запланирован на октябрь текущего года. На него приглашаются и представительницы Кыргызстана, который приняли активное участие и в двух предыдущих форумах.