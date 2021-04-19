Объем воды в Токтогульском водохранилище стал увеличиваться

Это стало следствием принимаемых руководством энергоотрасли мер - импорт электроэнергии, электрическая дозагрузка ТЭЦ Бишкек

Объем воды в Токтогульском водохранилище постепенно стал увеличиваться. Новые данные опубликовало ОАО "Электрические станции".

Объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня, 19 апреля, составил 8 млрд 624 млн кубов. Приток 326 куб.м./сек, расход 189 куб.м./сек. С 6 апреля уровень держался на отметке 8,5 млрд кубов. Такой же близкий к критическому объем воды в последний раз фиксировался в 2008 году, после чего правительство вынуждено было ограничавать потребление электроэнергии по всей республике.

С 17 апреля уровень воды начал повышаться до 8,6 млрд. Это стало следствием принимаемых руководством энергоотрасли мер - импорт электроэнергии, электрическая дозагрузка ТЭЦ Бишкек.

Тем не менее в компании призывают население рационально расходовать электроэнергию, так как объем воды по-прежнему низкий. Год назад было в водохранилище было на 2 млрд. 791 млн. кубометров больше воды.

Отметим, Токтогульское водохранилище является крупнейшим в республике объектом по выработке электроэнергии.