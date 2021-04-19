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Подкуп избирателей. НДПК удалили с избирательной гонки

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- Азиз Осмонов
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Бишкекская ТИК сняла с избирательной гонки партию НДПК. Напомним, политиобъединение было одним из победителей на получение мандатов в БГК.

Однако, как сообщили в ТИК, 11 апреля поступила информация, что мужчина по имени Айбек раздавал по 100 сомов проголосовавшим за эту партию. В этот же день возле школы № 29 (УИК № 1208) были задержаны Ю. Берналиев и Э. Абдыкадыров. Последний предъявил сотрудникам Первомайского УВД 2 тысячи сомов. У Берналиева было изъято 18 тысяч 799 сомов. Следствием установлена связь между Э. Абдыкадыровым и одним из кандидатов партии.

На основании этих фактов, указывающих на подкуп избирателей, партия была удалена из числа избирателей.

Подобные обвинения в партии не признали, и готовы оспаривать решение ТИК в суде.

Напомним, 11 апреля состоялись выборы в местные кенеши. По итогам предварительного подсчета голосов, лидировали четыре партии. В их числе, НДПК.


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URL: https://www.vb.kg/399788
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, партии, Бишкек, Кыргызстан, #Выборы2021
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