Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В США добыча нефти привела к экологической катастрофе

179  0
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Пермском бассейне, находящемся на территории Техаса и Нью-Мексико произошла экологическая катастрофа. Сам регион является центром американской нефтяной промышленности, так как здесь находятся сланцевые месторождения. Из-за ее добычи и произошла катастрофа, сообщает The Guardian.

Добыча разновидности данного вида нефти дороже из-за сложных технологических процессов, вследствие чего бизнес оправдывает себя только при высоких ценах в мире. Именно поэтому некоторые компании становятся банкротами и попросту бросают скважины.

Согласно законодательству США, скважины должны быть законсервированы, чтобы не нанести вред экологии. Однако некоторые недобросовестные бизнесмены проигнорировали требование или же просто законсервировали скважины наспех.

Всего насчитывается порядка 7 000 заброшенных скважин, которые когда-то эксплуатировались более чем тысячей компаний.

Результат привел к тому, что в нефть и метан просочились в почву. Согласно независимым оценкам, устранение последствий может обойтись порядка $117 млрд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399789
Теги:
США, экология, Кыргызстан, природные катаклизмы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  