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В Кыргызстане совместно с Россией построят восемь школ

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- Евгений Денисенко
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Перспективы сотрудничества в образовательной сфере обсудили в Москве министры просвещения Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев и России Сергей Кравцов. Одним из рассмотренных вопросов стало строительство в республике совместно с РФ общеобразовательных школ.

Как сообщили в Минпросе РФ, стороны уже предварительно договорились о возведении восьми таких учебных учреждений, с обучением на русском языке, работающих по российским образовательным стандартам. Определены и три приоритетных земельных участка в городах Ош, Каракол и в Чуйской области. Примерный индивидуальный учебный план будет сформирован с учётом пожелания кыргызской стороны о создании школ естественно-научного профиля. Условия их функционирования и ответственность сторон по финансовому обеспечению их деятельности будут закреплены в соответствующем межправительственном соглашении.

Во время пребывания Алмазбек Бейшеналиева в Москве утвержден состав двусторонней рабочей группы, что, по словам Сергея Кравцова, "является первым шагом в реализации договорённостей глав наших государств по строительству в республике совместных школ".

На встрече министров шла речь и о взаимодействии по другим направлениям в сфере образования. В том числе, о развитии гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" по обеспечению преподавательской деятельности российских учителей в Кыргызстане. В рамках проекта, который реализуется в городе Ош с 2019-2020 учебного года, планируется направить дополнительно 30 педагогов в северные регионы республики. Обсуждается и возможность увеличить число преподающих в школах Оша российских педагогов до 54 человек. В текущем учебном году в школах города работают 29 учителей русского языка, литературы, математики, физики и начальных классов. Эти специалисты также занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов, регулярно участвуют в круглых столах и семинарах.

Кроме того, отметил Сергей Кравцов, в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями делегации Кыргызстана передана линейка российских учебников с 1-го по 11-й классы.

Как подчеркнул глава Минпроса РФ, в ходе проходящих экспертных переговоров будет продолжена работа по целому ряду направлений: развитию сотрудничества в области оценки качества образования, детского отдыха и оздоровления детей, обмену опытом по преподаванию основ религиозных культур и светской этики, реализации программ в области среднего профессионального образования.


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URL: https://www.vb.kg/399801
Теги:
Министерство образования, Россия, строительство, школа, Кыргызстан
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