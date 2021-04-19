Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В КР вандалы разбили памятник воинам, погибшим в Афганистане и Баткене

909  1
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Люксембург Иссык-Атинского района вандалы разбили памятник воинам, погибшим в Афганистане и Баткене. Как сообщили VB.KG председатель Иссык-Атинского общества воинов-афганцев, координатор Бессмертного Полка в селе Ивановка Александр Юдаков, 16-17 апреля 2021 года неизвестные совершили акт вандализма, разбив памятник, который появился в селе не так давно.

- Такое преступное поведение нельзя спускать, памятник посвящен воинам –афганцам и баткенцам. Никто и никогда не может посягать на воинские мемориалы. Совсем недавно в нашем же районе на братском кладбище курорта Иссык-Ата, где похоронены воины, умершие от ран во время Великой отечественной войны, кто-то хулигански вывернул стойки, сбил звезды с ограды. И что? Тишина! Никакой реакции от властей. Теперь этот вопиющий факт. В Кыргызстане есть статья за вандализм, власть должна принимать меры, суды аксакалов должны включиться в поиск вандалов. Видимо пришло время провести широкомасштабную разъяснительную работу, чтобы никто не мог и подумать, что бороться с памятниками в нашем государстве можно. И статью за такое хулиганство надо ввести более жесткую. В России, например, принят новый закон по охране ветеранов, памяти о войне, а у нас все спускают на тормозах. Надо найти и заставить отработать на ремонте и восстановлении памятников, и в суде присудить " изучение истории Великой Отечественной, афганской и баткенской войны". Не старики же пришли громить памятник - молодые, и не потому что забыли - не знают, не ценят сути подвигов. Знаете, у нас до сих пор баткенскую войну не признали войной. Никакого уважения к баткенцам, афганцам. Ветераны жалуются, что в очереди в поликлинниках им не уступают место, и государство смотрит на это сквозь пальцы. А к своим защитникам, к памятникам солдатским так относиться просто святотатство. Так выходит и в нынешних защитников отечества плевать можно? Мол, зачем они нужны? Так что ли? – задался вопросом Юдаков.

Справка: Согласно Статьи 120 Кодекса о проступках КР "Вандализм": Осквернение охраняемых государством памятника истории, культуры либо природного объекта надписями, рисунками или иным способом, оскорбляющим общественную нравственность, а равно порча имущества на транспорте или в иных общественных местах - влекут наказание в виде штрафа II категории с привлечением к общественным работам I категории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399802
Теги:
Афганистан, вандализм, памятник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Андрей
19.04.2021, 12:57

Не образованные и дикие не помнящие своей истории людишки без души и сердца .стыд их родителям и предкам

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  