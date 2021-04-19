В КР вандалы разбили памятник воинам, погибшим в Афганистане и Баткене

В селе Люксембург Иссык-Атинского района вандалы разбили памятник воинам, погибшим в Афганистане и Баткене. Как сообщили VB.KG председатель Иссык-Атинского общества воинов-афганцев, координатор Бессмертного Полка в селе Ивановка Александр Юдаков, 16-17 апреля 2021 года неизвестные совершили акт вандализма, разбив памятник, который появился в селе не так давно.

- Такое преступное поведение нельзя спускать, памятник посвящен воинам –афганцам и баткенцам. Никто и никогда не может посягать на воинские мемориалы. Совсем недавно в нашем же районе на братском кладбище курорта Иссык-Ата, где похоронены воины, умершие от ран во время Великой отечественной войны, кто-то хулигански вывернул стойки, сбил звезды с ограды. И что? Тишина! Никакой реакции от властей. Теперь этот вопиющий факт. В Кыргызстане есть статья за вандализм, власть должна принимать меры, суды аксакалов должны включиться в поиск вандалов. Видимо пришло время провести широкомасштабную разъяснительную работу, чтобы никто не мог и подумать, что бороться с памятниками в нашем государстве можно. И статью за такое хулиганство надо ввести более жесткую. В России, например, принят новый закон по охране ветеранов, памяти о войне, а у нас все спускают на тормозах. Надо найти и заставить отработать на ремонте и восстановлении памятников, и в суде присудить " изучение истории Великой Отечественной, афганской и баткенской войны". Не старики же пришли громить памятник - молодые, и не потому что забыли - не знают, не ценят сути подвигов. Знаете, у нас до сих пор баткенскую войну не признали войной. Никакого уважения к баткенцам, афганцам. Ветераны жалуются, что в очереди в поликлинниках им не уступают место, и государство смотрит на это сквозь пальцы. А к своим защитникам, к памятникам солдатским так относиться просто святотатство. Так выходит и в нынешних защитников отечества плевать можно? Мол, зачем они нужны? Так что ли? – задался вопросом Юдаков.

Справка: Согласно Статьи 120 Кодекса о проступках КР "Вандализм": Осквернение охраняемых государством памятника истории, культуры либо природного объекта надписями, рисунками или иным способом, оскорбляющим общественную нравственность, а равно порча имущества на транспорте или в иных общественных местах - влекут наказание в виде штрафа II категории с привлечением к общественным работам I категории.