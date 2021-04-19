Блогеров в Таджикистане обязали платить налоги со своих доходов в соцсетях

"Организаторы онлайн-лотерей будут обязаны получить соответствующую лицензию в Минфине, в противном случае они будут привлечены к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность", - заявил в беседе с Радио Озоди юрист министерства финансов Бахром Сатториён.

По его словам, в Минфине подготовлены поправки в закон, согласно которым для проведения онлайн-лотерей необходимо получить официальное разрешение финансового ведомства.

По данным радио, в последние месяцы таджикские блогеры начали массово проводить лотереи и розыгрыши на своих YouTube-каналах. Онлайн-лотереи, в частности, проводят "Борода.тч", "Барон", "Авлод-Медиа", "Замонави Медиа" и др.

В качестве призов организаторы предлагают подержанные автомобили, смартфоны, деньги и даже квартиры. Цена билетов онлайн-лотерей от 100 до 200 сомони, или от одного до трех тысяч российских рублей.

Билеты онлайн-лотерей покупают, в основном, находящиеся в России таджикские трудовые мигранты. Однако онлайн-трансляция церемонии объявления победителей с вручением призов ведется из Таджикистана.

При этом, один из организаторы онлайн-лотереи на сайте Tajmix в беседе с Радио Озоди выразил недоумение: почему они должны получить лицензию Минфина Таджикистана, когда почти все пользователи находятся за пределами страны.

В феврале текущего года Налоговый комитет Таджикистана обязал местных блогеров платить налоги со своих доходов в социальных сетях и YouTube. В ведомстве сообщили, что сейчас в Таджикистане существует 29 страниц и каналов блогеров с аудиторией от 3 до 19 миллионов подписчиков.

"Блогерам необходимо встать на учет до 1 апреля и платить налоги со своих доходов в соцсетях и YouTube, в противном случае могут последовать проблемы с законом", - заявил тогда начальник управления организации налогооблажения Налогового комитета Таджикистана Шамсулло Кабирзода.

Таджикские блогеры в ответ заявили, что у них незначительные доходы, и они не смогут платить налоги, из-за чего будут вынуждены закрыть свои страницы в соцсетях.

Источник: asiaplustj.info