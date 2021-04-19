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В Бишкеке газовые счетчики проверят на предмет корректного начисления газа

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- Бакыт Басарбек
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С 19 апреля по август 2021 года в целях обеспечения безопасности использования природного газа контролеры "Газпром Кыргызстан" посетят жителей частных домов города Бишкек, чтобы проверить корректность установки газоиспользующего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, газовики проверят соответствие требованиям безопасности котлов и газовых плит.

"Важно отметить, что обязательства по безопасному использованию газа закреплены как за поставщиком, так и за потребителем.

Также инвентаризация абонентов проводится для:

  1. актуализации информации об абоненте, чтобы исключить начисление оплаты за природный газ предыдущим собственникам;
  2. определения соответствия нормам и правилам подключения к системе газоснабжения;
  3. корректного начисления объемов потребления природного газа;

Чтобы быть уверенным в том, что пришедший контролер является действующим сотрудником компании "Газпром Кыргызстан", обратите внимание на служебное удостоверение, предписание на выполнение осмотра газоснабжающего оборудования и фирменную форму сотрудника.

Также удостовериться и проверить ФИО контролера можно будет, позвонив в Единую справочную службу компании по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный)", - говорится в сообщении "Газпром Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/399805
Теги:
Газпром, проверки, Бишкек, Кыргызстан
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