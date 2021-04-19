Кыргызстанцев в Москве предупредили о возможности выдворения

К гражданам КР, находящимся в РФ, обратился Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. с призванием неукоснительно выполнять все требования российского миграционного законодательства.

Соотечественникам напомнили о необходимости привести в соответствие с этими требованиями все свои документы в срок до 15 июня 2021 года. "В противном случае вы можете быть выдворены из Российской Федерации", - предупредил Совет.

В нем уточнили: в течение этого времени гражданам Кыргызстана, по каким-либо объективным и субъективным обстоятельствам не состоящим на миграционном учете, нужно до 15 июня явиться в соответствующие отделы по вопросам миграции по месту пребывания (регистрации) и зарегистрировать или продлить срок своего пребывания в России.

Упомянутая дата обозначена в Указе президента РФ от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Указ предусматривает мораторий, в связи с пандемией, для иностранных граждан. До 15 июня текущего года они не могут быть подвергнуты депортации или выдворению, однако обязаны оформить требуемые законодательством России документы для пребывания, проживания на территории страны или же добровольно покинуть ее. Неисполнение данных требований в установленные сроки чревато в дальнейшем вынужденным отъездом из РФ и последующим запретом на въезд в нее.

О необходимости соблюдения установленной нормы согражданам ранее уже напоминало посольство КР в РФ. А на днях первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, выступая в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, тоже коснулся данной проблемы. И призвал власти и блогеров государств Содружества провести разъяснительную работу среди своих нелегальных мигрантов в РФ, с тем, чтобы в оставшиеся неполные два месяца покинули страну.

"Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает Указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - подчеркнул замминистра.