В Оше мужчина пытался продать шкуры снежных барсов

В Оше мужчина был задержан при попытке продажи шкур снежных барсов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что гражданин К.А.С. планировал продать в Оше за 4500 долларов США трех шкур снежных барсов, которые он якобы приобрел у граждан Республики Таджикистан. В результате следственно-оперативных мероприятий К.А.С. был задержан с

поличным при попытке реализации шкур.

Ведомство отмечает, что снежный барс занесен в красную книгу, охраняется в рамках

национального законодательства, является символом города Бишкек и реализация его

дериватов является противоправной. По данному факту зарегистрированы материалы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 293 (Уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу) УК КР.

В настоящее время продолжается досудебное производство по установлению всех

обстоятельств и выявлению иных соучастников.