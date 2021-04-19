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В Оше мужчина пытался продать шкуры снежных барсов

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- Екатерина Улитина
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В Оше мужчина был задержан при попытке продажи шкур снежных барсов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что гражданин К.А.С. планировал продать в Оше за 4500 долларов США трех шкур снежных барсов, которые он якобы приобрел у граждан Республики Таджикистан. В результате следственно-оперативных мероприятий К.А.С. был задержан с

поличным при попытке реализации шкур.

Ведомство отмечает, что снежный барс занесен в красную книгу, охраняется в рамках

национального законодательства, является символом города Бишкек и реализация его

дериватов является противоправной. По данному факту зарегистрированы материалы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 293 (Уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу) УК КР.

В настоящее время продолжается досудебное производство по установлению всех

обстоятельств и выявлению иных соучастников.


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URL: https://www.vb.kg/399811
Теги:
ГКНБ, Ош, снежный барс, Кыргызстан
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