Жапаров выразил соболезнования главе Туркменистана в связи с кончиной отца

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

"С глубокой скорбью воспринял печальное известие о скоропостижной кончине Вашего отца Мяликгулы Бердымухамедовича. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и братскому народу Туркменистана глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой", - говорится в послании главы государства.

Мяликгулы Бердымухамедов умер в воскресенье в возрасте 89 лет.