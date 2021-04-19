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Жапаров выразил соболезнования главе Туркменистана в связи с кончиной отца

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

"С глубокой скорбью воспринял печальное известие о скоропостижной кончине Вашего отца Мяликгулы Бердымухамедовича. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и братскому народу Туркменистана глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой", - говорится в послании главы государства.

Мяликгулы Бердымухамедов умер в воскресенье в возрасте 89 лет.


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URL: https://www.vb.kg/399814
Теги:
Садыр Жапаров, соболезнование, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов
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