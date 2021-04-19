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В Канте отметили годовщину Берлинской операции

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- Виктор Мурзов
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В парке Победы города Канта, у памятника "Солдатёнок" прошел митинг, посвященный годовщине Берлинской операции в апреле-мае 1945 года и Международному дню памятников и исторических мест, отмечаемому 18 апреля.

Почтить память советских воинов, разгромивших гитлеровскую армию и освободивших мир от фашизма, пришли учащиеся местных школ, жители Канта и ближайших сел Ысык-Атинского района, военнослужащие объединенной российской военной базы ОДКБ "Кант". Организовали митинг-реквием Чуйская областная библиотека и воинская часть РФ.

Как отметила ведущая мероприятия Жылдыз Мамытова 16 апреля началась одна из последних стратегических наступательных операций, ставшая кульминацией Великой Отечественной войны. Она продолжалась 17 дней и закончилась 2 мая 1945 года взятием советской армией Берлина и подписанием Германией акта о безоговорочной капитуляции.

- Люди высоко ценят героическое прошлое народа и свято берегут все, что олицетворяет его славу. Как свидетельство безграничного уважения героев, отдавших свои жизни ради освобождения Родины, были созданы памятники боевой славы, - подчеркнула Жылдыз Мамытова.

Она напомнила участникам митинга слова Михаила Ломоносова о том, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. В погоне за инновациями важно уметь вовремя остановиться и оглянуться назад. Новый мир не должен строиться на руинах старого.

О необходимости с уважением относиться к наследию наших предков, помнить и чтить память героев, пожертвовавших своими жизнями ради свободы и независимости, говорили капитан российской военной базы Павел Волков и директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева.

Участники митинга возложили к памятнику цветы, запустили в небо воздушные шары черного цвета и почтили память героев минутой молчания.

С целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест в 1982 году был учрежден Международный день памятников и исторических мест. Ежегодно он отмечается 18 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/399816
Теги:
ВОВ, Кант, памятник, Кыргызстан
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