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Штормовое предупреждение! В Кыргызстане ожидается резкое похолодание

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане ожидается резкое похолодание во второй половине дня 20 апреля и 21-22 апреля. Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

На большей части территории выпадут осадки, в ночь на 22 апреля в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях в горных районах снег.

22-23 апреля ночью в сельскохозяйственных районах Чуйской области, в предгорьях Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей будет температура снизится от 0 до -2 ° C, в Таласской и Иссык-Кульской областях будет -1… -3 °С.

24 апреля в Иссык-Кульской области ожидаются морозы от -2 до -4 °С. Такие заморозки опасны для цветов, бутонов, цветущих фруктовых деревьев.

Прогноз погоды по Чуйской области на 20-24 апреля от Кыргызгидромет

20 апреля без осадков. 20 апреля днем, 21 апреля на большей части территории временами дожди, в горных районах снег. 21 апреля в отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

22 апреля на большей части территории временами дожди, в зоне земледелия переход дождя в снег, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля днем ​​в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

23-24 апреля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз по городу Бишкек на 20-24 апреля

20 апреля ночью и первой половиной дня без осадков, во второй половине дня дождь. 21 апреля и 22 апреля ночью временами дождь. 22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по Таласской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. Днем в отдельных дождях, в горных районах снег. 21 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег, днем ​​в отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля в отдельных районах дожди, в горных районах снег, в зоне земледелия переход дождя в снег.

22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Талас на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 20 апреля днем ​​и 21 апреля временами дождь, 22 апреля ночью дождь, снег. 22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по Ошской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 20 апреля днем, 21 апреля и 22 апреля ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег. 21 апреля и 22 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля днем ​​в отдельных дождях, в горных районах снег.

23-24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Ош на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 20 апреля днем, 21 апреля и 22 апреля ночью временами дождь. 22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м / с.

Прогноз погоды по Джалал-Абадской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 20 апреля днем, 21 апреля и 22 апреля ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег. 21 апреля и 22 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля днем ​​в отдельных районах дожди, в горных районах снег.

23-24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Джалал-Абад

20 апреля без осадков. 20 апреля днем, 21 апреля и 22 апреля ночью временами дождь. 22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Баткенской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. Днем в отдельных районах дожди, в горных районах снег. 21 апреля и 22 апреля ночью на большей части территории дождь, в горных районах снег, 21 апреля днем ​​и 22 апреля ночью в отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля днем ​​23-24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Баткен на 20-24 апреля

20 апреля без осадков, днем ​​дождь. 21 апреля и 22 апреля ночью временами дождь. 22 апреля днем ​​и 23-24 апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 21 апреля в отдельных частях, днем ​​на большей части территории дождь, в горных районах снег. 22 апреля на большей части территории дождь, снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 22 апреля днем ​​на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.

23 апреля в отдельных случаях дождь, снег, в горных районах снег. 23 апреля днем ​​и 24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21-22 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата

20 апреля и 21 апреля ночью без осадков. 21 апреля днем ​​дождь, 22 апреля и 23-апреля ночью временами дождь, снег. 23 апреля днем ​​и 24-апреля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21-22 апреля с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. Днем в отдельных районах дожди, в горных районах снег. 21 апреля на большей части территории дождь, в горных районах снег. 22 апреля на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. 22 апреля днем ​​и 23 апреля ночью в отдельных районах снег, в горных районах, дождь, снег.

23 апреля днем ​​и 24 апреля без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21-22 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Нарын на 20-24 апреля

20 апреля без осадков. 21 апреля дождь, 22 апреля и 23 апреля ночью временами дождь, снег. 23 апреля днем ​​и 24 апреля без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 20 апреля днем ​​и 21-22 апреля с усилением до 14 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 апреля

25 апреля в отдельных частях Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской области дожди в горных районах снег. В Ошской, Баткенской области без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области, в отдельных районах Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской области в горных районах снег.

26 апреля ночью на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской области, в отдельных районах Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области в горных районах снег. Днем на большей части территории Иссык-Кульской области, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской области в горных районах снег, в Таласской, Баткенской области без осадков.

Небольшое повышение температуры воздуха.


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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