Жители дома №17 в 6 микрорайоне Бишкека просят мэрию построить сквер

Жители 17-го дома в 6 микрорайоне Бишкека просят городские и местные власти построить сквер вдоль дороги по ул. Куттубаева. Такое сообщение они отправили в редакцию VB.KG.

По их словам, на протяжении многих лет вдоль дороги по улице Куттубаева не проводились работы по благоустройству и озеленению.

- Поэтому, территория находится не в лучшем состоянии. Хорошо было бы и здесь построить сквер, омолодить деревья, сделать дорожки пешеходные, поставить урны, скамейки, установить освещение и т.д., то есть, создать благоприятные условия для жителей и гостей столицы, - подчеркивают жители микрорайона.

Многие жильцы дома №17 пожилого возраста и далеко ходить в парки им тяжело. Поэтому, они были бы благодарны мэрии Бишкека и администрации района за такой "зеленый" подарок-сквер, добавили горожане.