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В Узбекистане усилили карантинные ограничения

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- Бакыт Басарбек
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В Узбекистане усилили карантинные ограничения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

При выявлении заболевания в детских садах и школах их деятельность должна быть немедленно приостановлена, а учреждение отправлено на двухнедельный карантин. Все это время они будут работать онлайн.

  1. В крупных торговых центрах и на рынках, в магазинах будут строго контролировать соблюдение правил карантина, ношение масок и дезинфекцию рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции. В случае несоблюдения правил, торговые точки будут закрыты.
  2. В течение месяца Рамадан будет необходимо совершать молитву "Таравих" на открытом воздухе. Все присутствующие должны быть в масках и на дистанции друг от друга.
  3. По возможности необходимо проводить ифтары в кругу семьи или с участием не более 100 человек.
  4. Количество мест в автобусах будет ограничено до 50% от их вместимости. В свою очередь количество автобусов будет увеличено.
  5. Также количество людей в кафе, ресторанах и других подобных заведениях не должно превышать 50% от общего количества мест. При этом в заведении не должно находиться более 100 человек единовременно
  6. С 1 мая будут введены ограничения на проведение концертов и представлений в закрытых помещениях.
  7. Правоохранительные органы усилят контроль за ношением масок и соблюдением дистанции. В отношении нарушителей будут применять строгие меры.


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URL: https://www.vb.kg/399820
Теги:
Узбекистан, коронавирус, карантин
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