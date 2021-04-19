В Узбекистане усилили карантинные ограничения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
При выявлении заболевания в детских садах и школах их деятельность должна быть немедленно приостановлена, а учреждение отправлено на двухнедельный карантин. Все это время они будут работать онлайн.
- В крупных торговых центрах и на рынках, в магазинах будут строго контролировать соблюдение правил карантина, ношение масок и дезинфекцию рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции. В случае несоблюдения правил, торговые точки будут закрыты.
- В течение месяца Рамадан будет необходимо совершать молитву "Таравих" на открытом воздухе. Все присутствующие должны быть в масках и на дистанции друг от друга.
- По возможности необходимо проводить ифтары в кругу семьи или с участием не более 100 человек.
- Количество мест в автобусах будет ограничено до 50% от их вместимости. В свою очередь количество автобусов будет увеличено.
- Также количество людей в кафе, ресторанах и других подобных заведениях не должно превышать 50% от общего количества мест. При этом в заведении не должно находиться более 100 человек единовременно
- С 1 мая будут введены ограничения на проведение концертов и представлений в закрытых помещениях.
- Правоохранительные органы усилят контроль за ношением масок и соблюдением дистанции. В отношении нарушителей будут применять строгие меры.