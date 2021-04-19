В Узбекистане усилили карантинные ограничения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

При выявлении заболевания в детских садах и школах их деятельность должна быть немедленно приостановлена, а учреждение отправлено на двухнедельный карантин. Все это время они будут работать онлайн.