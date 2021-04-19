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С праздником! Пресс-служба МВД отметила свою 37-ю годовщину

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 18 апреля, пресс-служба МВД КР отметила свою 37-ю годовщину с момента создания. 18 апреля 1984 года, приказом министра внутренних дел Кыргызской СССР Жусупбека Акматова учреждено первое Пресс-бюро ОВД. Начав свою деятельность с небольших пресс-бюро и пресс-групп, за тридцать семь лет подразделение стало мощной многофункциональной структурой, на которую возложена реализация информационной политики министерства.

В разные годы Пресс-службой руководили такие опытные сотрудники, знающие работу изнутри и проводящие информационную политику на высоком уровне, как Виктор Ярцев, Эдил Искаков, Жолдошбек Бузурманкулов, Нурдин Жангараев, Аида Бакирова, Руслан Умарбеков, Рахматилло Ахмедов, Гульсара Алиева, Эсен Салиев, Жоробай Абдраимов, с 2007 года по настоящее время службу возглавляет Бакыт Сеитов.

Накануне праздничной даты сотрудников подразделения поздравил первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков:

"Пресс - служба милиции - зеркало МВД. Скоро подразделение отметить свое тридцатисемилетние. В жизни Министерства, это молодая служба, но уже со своей обширной историей, специфической работой, особым местом в системе. По праву Пресс-служба стала одним из ведущих подразделений в МВД. Современная милиция должна быть прозрачной и доступной для граждан Кыргызстана.

Общество хочет знать о специфике работы, событиях внутри ведомства, действиях милиции в тех или иных ситуациях, происшествиях в стране. Достоверно и оперативно рассказать об этом может лишь одно подразделение в системе МВД, её Пресс-служба.

В современных условиях, открытость милиции невозможна без объективного и компетентного информирования граждан о результатах своей деятельности, оперативного реагирования, грамотного взаимодействия с представителями гражданского сектора. Именно продуктивность, оперативность и ответственность работы журналистов в погонах создает основу для обеспечения принципов прозрачности, публичности и общественного доверия.

Пресс-служба МВД совместно с региональными подразделениями с полной отдачей выполняют важнейшие задачи. От всей души поздравляю всех сотрудников пресс-службы с наступающим профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья и профессиональных успехов!" - поздравил собравшихся первый замглавы МВД.

В завершении торжественного мероприятия зачитан приказ Министерства о поощрении отличившихся сотрудников, Суйунбек Омурзаков вручил сотрудникам пресс-служб ОВД ведомственные награды и денежные поощрения.


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URL: https://www.vb.kg/399824
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан
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