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Нацстатком: В Кыргызстане постоянного проживает 6 млн 637 тысяч человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане постоянного проживает 6 млн 637 тысяч человек. Нацстатком завершил расчеты численности населения.

По оценочным данным на начало 2021 года, численность постоянного населения Кыргызской Республики составила 6 млн 637 тысяч человек.

Треть постоянного населения (34 процента) проживала в городских поселениях и две трети (66 процентов) - в сельских.

Более трети (35 процентов) общей численности населения составляли дети и подростки, 57 процентов - лица в трудоспособном возрасте и 8 процентов - лица старше трудоспособного возраста.

Всего в стране проживает более 100 национальностей, наиболее многочисленные из которых (по оценочным данным на начало 2021 г.) кыргызы – 4 млн 896 тысяч человек (73,8 процента общей численности населения), узбеки – 985 тысяч человек (14,9 процента) и русские – 341 тысяча человек (5,2 процента общей численности населения).


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URL: https://www.vb.kg/399825
Теги:
население, Кыргызстан, Нацстатком
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