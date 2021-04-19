Нацстатком: В Кыргызстане постоянного проживает 6 млн 637 тысяч человек

В Кыргызстане постоянного проживает 6 млн 637 тысяч человек. Нацстатком завершил расчеты численности населения.

По оценочным данным на начало 2021 года, численность постоянного населения Кыргызской Республики составила 6 млн 637 тысяч человек.

Треть постоянного населения (34 процента) проживала в городских поселениях и две трети (66 процентов) - в сельских.

Более трети (35 процентов) общей численности населения составляли дети и подростки, 57 процентов - лица в трудоспособном возрасте и 8 процентов - лица старше трудоспособного возраста.

Всего в стране проживает более 100 национальностей, наиболее многочисленные из которых (по оценочным данным на начало 2021 г.) кыргызы – 4 млн 896 тысяч человек (73,8 процента общей численности населения), узбеки – 985 тысяч человек (14,9 процента) и русские – 341 тысяча человек (5,2 процента общей численности населения).