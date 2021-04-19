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Бишкекчан чаще всего волнуют вопросы жилья и земельных участков

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- Екатерина Улитина
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С начала года в единое окно столичного муниципалитета поступило 1 тысяча 478 письменных обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Из числа поступивших обращений 1314 исполнено, 164 вопроса находятся на стадии рассмотрения.

По данным отдела документационного обеспечения и контроля больше всего горожане обращались по вопросам:

• выделение жилья и земельных участков – 15,5 %;

• материальная помощь – 9,4 %;

• благоустройство жилмассивов – 8,2 %;

• земельные споры – 5,5 %;

• вопросы транспортной сферы – 4,5 %;

• вопросы строительства и ремонта дорог – 4,1 %;

• вопросы ЖКХ – 3,9 %.

Порядка тысячи горожан получили устные консультации.

Также многие бишкекчане решают вопросы на личных приемах.

На сегодняшний день и.о. мэра Б.Кудайбергенов принял 27 горожан. Первым вице-мэром, вице-мэрами, руководителем аппарата принято в общей сложности 1157 жителей города.

Любой вопрос или жалобу мэрия Бишкека принимает по номерам 1840, 1850, 0(312) 591802, а фото и видеофакты можно направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185. Кроме того, связаться с представителями мэрии можно на их страницах в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/399827
Теги:
мэрия, Бишкек, жилье
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