Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище

По факту вандализма на одном из кладбищ села Сретенка Чуйской области задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее ГУВД Чуйской области сообщало, что 11 апреля 2021 года примерно в 10:36 часов в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Сретенка неизвестные лица повредили надмогильные сооружения и памятники.

По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей131(Надругательство над телом умершего и местом захоронения) Кодекса о проступках.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района задержан по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан С.А., 2003 года рождения. В настоящее время следственной службой проводятся все необходимые следственные мероприятия.