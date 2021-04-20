Клюшки к бою. В Бишкеке завершился первый этап чемпионата страны по хоккею

Вчера, 19 апреля, на Городском катке в Бишкеке завершился первый этап первенства Кыргызстана по хоккею с шайбой. Первое место в турнирной таблице прочно занял столичный "Дордой".

Эта дружина - многократный чемпион страны. Команда укомплектована опытными и, пожалуй, самыми талантливыми молодыми хоккеистами Кыргызстана на сегодняшний день, а тренирует "Дордой" волонтер из Канады Фаис Ганджи, который в свое время выступал в студенческой лиге Канады, а позже тренировал один из клубов Швеции. "Дордой" все пять игр выиграл, но победы не давались ему легко. Так, он смог обыграть бишкекскую "Алгу" только в овер-тайме, с трудом добился успеха и в противостоянии со столичным клубом Кыргызской железной дороги.

"Алга" (Бишкек) образована в нынешнем году. В команду вошли как опытные хоккеисты, выступавшие ранее в других клубах, так и начинающие ледовые рыцари. Что примечательно, "Алгу" патронирует не столичное управление по физической культуре и спорту, а руководители Городского катка. То есть, это частный клуб, хозяева которого ставят перед игроками самые амбициозные задачи.

Третье место заняла команда Кыргызской железной дороги. И эта дружина мечтает о лаврах чемпиона, но пока ей тягаться с лидерами чемпионата не просто. Многим хоккеистам не хватает опыта, сыгранности и спортивной злости.

На четвертом месте команда под названием "Нарынские ястребы". Желания побеждать в каждом матче у игроков этой дружины - хоть отбавляй, а вот уровень мастерства желает оставлять лучшего. Впрочем, удивляться "низкому полету" ястребов не стоит. У команды нет квалифицированного тренера, игроки не имеют возможности осваивать теорию хоккея. Науку побеждать нарынчане осваивают в ходе матчей.

И на пятом месте команда "Жумгал". Это удивительная дружина. Игроки тренируются и соревнуются с дружинами Нарына и Ат-Башинского районов всего лишь три-четыре месяца в году. С такой практикой завоевать золотые медали в чемпионате страны практически невозможно.

Как сообщили в Федерации хоккея с шайбой КР, в мае пройдет решающий этап чемпионата страны. Лучшие четыре команды выявят победителя чемпиона, а "Жумгал" будет в следующем сезоне выступать в первой лиге. Его место займет лучшая команда первого дивизиона.