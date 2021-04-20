Бизнесменов стран ЕАЭС призвали к участию в реализации Стратегии-2025

Взаимодействие Евразийской экономической комиссии с бизнесом, а также участие делового сообщества ЕАЭС в реализации Стратегии-2025 стали главными темами заседания консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета Союза. Оно прошло в штаб-квартире ЕЭК в Москве с участием представителей деловых сообществ стран-партнеров – Армении, Беларуси Казахстана, Кыргызстана и России.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, открывая заседание, сообщил, что в текущем году министры Комиссии планируют провести 41 встречу с этими сообществами. "Бизнес должен быть основным бенефициаром евразийской экономической интеграции", – подчеркнул Мясникович. И отметил, что в минувшем году году количество препятствий в реестре Союза впервые с 2016 года снизилось до 59, устранено 83 процента от всех выявленных барьеров. А еще два ликвидированы уже в 2021-м.

Также в прошедшем году был достигнут прогресс по вопросу допуска к государственным (муниципальным) закупкам, который не решался пять лет. ЕЭК совместно со странами Союза разработала и утвердила правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Правила предусматривают ведение Комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств ЕАЭС, куда продукция будет включаться на основании актов экспертизы национальных уполномоченных органов этих стран. Соответствующий информационный ресурс уже запущен 1 февраля.

"Эта работа – большой шаг на пути к созданию полноценного бренда "товар ЕАЭС", – убежден председатель Коллегии ЕЭК

В свою очередь министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев призвал деловые сообщества подключиться к реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"В план по реализации Стратегии-2025 вошло более 500 мероприятий, половину из которых планируется выполнить до 2022 года. Предлагаем Деловому совету ЕАЭС подключиться к этой работе. В первую очередь мы заинтересованы в ваших предложениях по трем основным направлениям: создание совместных проектов, устранение препятствий и улучшение делового климата, а также совершенствование права Союза, прежде всего, в части повышения эффективности таможенного и технического регулирования", – обозначил приоритеты Сергей Глазьев.

Он также считает важным участие Делового совета ЕАЭС в развитии диалога с зарубежными партнерами Союза и реализации его международной повестки. И сообщил о планируемом опросе компаний и предприятий стран-союзниц для определения перспективных направлений научно-технической политики и приоритетов их научно-технического развития.

А Михаил Мясникович пригласил предпринимателей этих государств к участию в дискуссиях, которые будут организованы ЕЭК в рамках Петербургского международного экономического форума.

Совместными усилиями предстоит решать многие актуальные задачи. В их числе – улучшение транзита товаров, создание электронного реестра системных проблем бизнеса, позволяющего предпринимателям видеть статус своего обращения в онлайн-режиме, разъяснение бизнесменам преимущество кооперации в рамках Союза.

Участникам заседания представили разработанный Комиссией Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей в государствах ЕАЭС и проект международного Договора о регулировании трансграничного оборота данных в Союзе. Также рассматривалась цифровая инициатива по созданию платежно-расчетной системы "BRICK PAY" и некоторые вопросы формирования единого рынка ЕАЭС в сфере лекарственных препаратов.

В состав Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС входят представители бизнес-сообществ, промышленных объединений, общественных организаций стран Союза.