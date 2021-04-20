В Токмоке сестры–сироты вопреки чиновничьему произволу получили жилье

Сестрам - круглым сиротам Алыбековым - в частную собственность предоставлена однокомнатная квартира в городе Токмаке.

Но, чтобы восстановить права несовершеннолетних сестер на право получения жилья, пришлось вмешиваться прокуратуре Токмака. У нас же в стране даже наделенные властью чиновники не в ладах с законом, не хотят они жить по нему и нарушают сплошь и рядом.

Вряд ли в Токмакской мэрии не знают, что в соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Кыргызской Республики вне очереди жилые помещения предоставляются детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Более того, обеспечение прав и интересов несовершеннолетних детей, согласно статье 20 Кодекса Кыргызской Республики "О детях", целиком и полностью ложится на исполнительные органы местного самоуправления. Но в Токмаке эти законные требования, мягко говоря, проигнорировали.

Прокуратура города восстановила справедливость. В целях защиты прав детей–сирот, не имеющих жилья в городе Токмаке, надзорный орган в марте этого года внес в мэрию акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения прокурорского акта в том же месяце мэрия города Токмака выделила квартиру для круглых сестер–сирот Алыбековых.

Чего, спрашивается, ждали мэрские чиновники? Хотя, похоже, ответ на этот вопрос очевиден. Жаль, что за такое несоблюдение закона у нас не снимают с должностей. В стране сразу бы стали уважать его требования.