Стихийная торговля. Почему нельзя ее оправдывать

Серия публикаций "Вечернего Бишкека", касающаяся стихийной торговли в городе, вызвала бурное обсуждение среди горожан. Большая часть из них склоняется к тому, что любая деятельность должна происходить в рамках закона. Но есть и те, кто выражает стихийщикам сочувствие и просит понять их по-человечески. В этом материале мы постараемся объяснить, почему такой подход неприемлем и даже опасен.

Если перефразировать известный афоризм, то получится фраза, применимая к нашему контексту: если судишь по закону – забудь про человечность, если судишь по-человечески – забудь про закон. Раскроем мысль – наша страна не для того имеет внушительную нормативно-правовую базу и постоянно ее совершенствует, чтобы нарушителей законов судили или оправдывали на основе такого размытого понятия как человечность.

В стране существует огромное количество граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность. Одни занимаются торговлей, вторые что-то производят, третьи возделывают землю, четвертые оказывают различные услуги и так далее. Не ошибемся, если скажем, что большая часть бизнесменов исправно выполняет свои обязательства перед государством. А именно – имеет соответствующие лицензии на занятие определенной деятельностью, платит налоги, соцотчисления, таможенные пошлины, коммунальные платежи и прочее. Если речь касается торговли (раз уж на ней мы делаем акцент), то граждане либо арендуют торговые места, либо выкупают их. При этом чаще всего есть договорные обязательства с мэрией по использованию муниципальной земли.

Кроме того, любая законная торговля осуществляется только там, где это разрешено. Наиболее крупными торговыми объектами являются, конечно же, рынки. И все торговцы, которые находятся внутри них, осуществляют деятельность законно. Быть может, кто-то занижает свою прибыль или еще как-то старается занизить налоговые отчисления. Но это уже вопрос к контролирующим органам. Самое главное, что все разрешительные бумаги у предпринимателей есть.

Также большое количество граждан торгуют в павильонах, расположенных в разных частях города, и внутри торговых центров. И в этом случае они тоже являются законопослушными предпринимателями, так как как имеют на руках весь необходимый пакет документов.

Немаловажен и тот факт, что помимо наполнения казны, многие стараются содержать в опрятном виде территории вокруг своих торговых точек. При этом не занимают тротуары и дороги, мешая тем самым пешеходам и движению транспорта.

Теперь поговорим о стихийных торговцах. Никто из них не вносит обязательные платежи в бюджет государства – ни налоги, ни соцотчисления, ни аренду землю эти люди не оплачивают. При этом стоят они на тротуарах и проезжей части дорог, что категорически недопустимо, а в случае проведения рейдов со стороны городских властей нередко оказывают физическое сопротивление.

Самое интересное, что при любом давлении на них со стороны муниципалитета заводят старую избитую песню о том, что им надо выплачивать кредиты и кормить семьи. А злые чиновники отнимают у них последний кусок хлеба.

И вот тут некоторые сердобольные граждане становятся на их защиту и просят по-человечески их понять. Но давайте разберемся. Во-первых, кредиты, даже небольшие, безработным (а формально эти люди нигде не числятся) не даст ни один банк. Так что это откровенное вранье.

Во-вторых, кормить семьи нужно абсолютно всем гражданам не только нашей страны, но и вообще всем людям на свете. Поэтому аргумент так себе.

В-третьих, в случае сочувствия нелегалам возникает дискриминация в отношении легальных предпринимателей. Они могут возмутиться тем, что кучке горлопанов позволяют нагло нарушать закон, в то время как бизнесмены вынуждены платить солидные суммы в бюджет. Раз одним можно уйти от выплат, почему другим нельзя?

В-четвертых, ежедневно рынки столицы (вокруг которых и расположена львиная доля стихийных торговцев) посещают тысячи или даже десятки тысяч горожан и гостей столицы. И эта огромная масса людей испытывает неудобства из-за того, что буквально несколько сот нелегалов заняли тротуары. Между их тележками приходится лавировать с набитыми пакетами, что однозначно не доставляет удовольствия. И возникает резонный вопрос – не много ли чести? Обычно учитывается мнение большинства, а не горластого меньшинства.

В-пятых, никто не забирает у нелегалов кусок хлеба. От них лишь требуют вести деятельность законно и там, где это разрешено. На базарах полно торговых мест и администрации уже многократно предлагали льготные условия. Но они не хотят платить аренду и налоги.

В-шестых, это пресловутая коррупция. Неужели кто-то наивно полагает, что все стихийные торговцы работают просто так, никому не "отмечаясь"? Это смешно. Вопрос только в том, кто дает им добро – работники мэрии или администрации рынков, возле которых они торгуют. Но это уже компетенция правоохранительных органов, для которых не составит ни малейшего труда выяснить всю необходимую информацию. Кстати, они тоже почему-то не спешат этого делать. Странно, не права ли?

В-седьмых, оправдание незаконной предпринимательской деятельности человечностью и жалостью может обернуться для нас катастрофой. Ведь по такому принципу можно начать оправдывать таксистов, паркующихся на остановках или под запрещающими знаками. Ну а что, надо кормить семью, поэтому и ждут клиентов там, где стоять нельзя. Воров и грабителей, которые идут на преступления исключительно из светлых побуждений заботы о своих домашних. Да и убийц можно будет понять – грохнул соседа только из-за того, что тот не давал кусок хлеба. Ну а там и до анархии недалеко. Вместо законов будем руководствоваться тем самым "по-человечески" или еще чем-то в этом духе.

Конечно, все это несколько утрировано, но основную мысль выражает точно. В городе полно бардака и меньше его не становится не смотря на все усилия городских служб и активистов. А если начнем входить в чье-то положение и отступать от законов, то Бишкек и вовсе превратится в сплошной базар и мусорку.

К слову, среди озвученных мнений горожан по вопросу стихийной торговли, неоднократно прозвучало предложение вынести все крупные рынки за черту города. И это прекрасная мысль. Территорий в области полно, нужно лишь наладить туда транспортное сообщение, что не составит больших проблем. Да и обеспечить новые торговые площади необходимой инфраструктурой для владельцев базаров тоже не велика беда.

Но это утопия. Даже если у столичных властей хватит воли (что очень сомнительно) начать этот процесс, то сопротивление от бизнеса будет настолько сильным, что сломает любые потуги чиновников. Ведь ни администрации торговых объектов, ни сами торговцы не захотят уходить с насиженных мест.

Поэтому не стоит впадать в мечты. Единственное, что можно сделать сейчас – это максимально очистить город от стихийной торговли. И все средства у профильных служб для этого есть. Нет лишь желания.