Посольство РФ в КР напомнило кыргызстанцам правила въезда в Россию.

В соответствии с Постановлением Роспотребнадзора № 12 от 09.04.2021 г., граждане государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе граждане Кыргызстана, которые въезжают в Российскую Федерацию, должны подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Данное правило распространяется на всех пассажиров, вылетающих в: Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Жуковский, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Уфу, Чкаловский.

Для вылета необходимо:

1. Скачать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" на свой смартфон в "AppStore" или "Google Play";

2. Найти ближайшую лабораторию из предложенного списка. Записаться на прием и прийти в лабораторию с паспортом, по которому планируется вылет;

3. В лаборатории представить сведения для заполнения анкеты. Указать номер телефона, на котором установлено мобильное приложение и сдать тест;

4. Отсканировать при помощи мобильного приложения QR-код, указанный в заявлении;

5. Перед вылетом проверить, что в мобильном приложении доступна информация о результатах теста и что сроки действительны на дату отправления (ПЦР-тест должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета);

6. При посадке предъявить QR-код на экране мобильного телефона, используя приложение.