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Светлая память. Ушел из жизни известный деятель КР Нурлан Шамурзаев

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- Виктория Гунгер
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Накануне, 19 апреля, на 62-ом году жизни скоропостижно скончался Нурлан Турсунович Шамурзаев. В 1990 по 1991 он занимал должность 1-го секретаря ЦК ЛКСМ Киргизии. Именно его подпись стоит на последних документах советской Киргизии.

Нурлан Шамурзаев родился 5 мая 1959 года в городе Фрунзе. Он был старший среди шестерых сестёр и братьев.

Окончил среднюю школу им. Крупской Ноокатского района Ошской области. В 1976 году поступил на экономический факультет Кыргызского Государственного Университета, окончив в 1981 году.

Нурлан Турсунович начал свою трудовую деятельность в 1981 году с должности простого бухгалтера-экономиста.

В 1982-1985 годах - заведующий организационного комсомольского комитета Ноокатского района, с 1986 года до 1988 года работал инструктором Центрального комсомольского Комитета Кыргызстана.

С 1988 по 1989-е годы – занял должность второго секретаря комсомольского комитета Таласской области.

С 1989-1991 годы - первый секретарь комсомольского комитета Калининского района Чуйской области.

Именно Нурлан Шамурзаев впервые в истории Кыргызстана в 1991 году по итогам демократических выборов на съезде Республиканского Комсомола был избран первым секретарем Центрального Комитета Киргизской ССР.

После обретения независимости и до сегодняшних дней Шамурзаев работал в сфере банковского дела.

Нурлан Шамурзаев являлся образцом профессионализма, высокого чувства долга и самоотдачи. Он внес немалый вклад в развитие Кыргызстана. Таким он и навсегда останется в памяти близких, детей, друзей и коллег.

Редакция VB.KG разделяет боль и горечь невосполнимой утраты вместе с родными и друзьями покойного.


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Теги:
СССР, Кыргызстан, некролог
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