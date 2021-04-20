В Узбекистане государственный язык признают национальной ценностью и запретят проявлять к нему неуважение, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные нижней палаты парламента.

Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О государственном языке Республики Узбекистан", который депутаты накануне начали рассматривать во втором чтении.

Проектом закона устанавливается, что государственный язык признается национальной ценностью, а также не допускается его дискриминация или искажение, проявление к нему неуважения.

Согласно законопроекту, наша страна обеспечивает уважительное отношение ко всем языкам наций и народностей, проживающих на ее территории, а также создает необходимые условия для их развития. Не допускается ограничения прав и свобод граждан в связи с незнанием государственного языка и дискриминация по языку.

Граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Государственные органы и организации создают необходимые условия для обучения государственному языку своих работников, не владеющих государственным языком для выполнения профессиональных, специальных и должностных задач.

Основные направления государственной политики в сфере государственного языка, включенные в проект закона: