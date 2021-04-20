Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Украинские депутаты призвали Зеленского разорвать отношения с Россией

325  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает "Страна.ua".

Проект заявления опубликовал Богдан Яременко. В тексте, в частности, сказано, что "российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении положить конец украинской государственности". Действия Москвы составляют экзистенциальную угрозу, считают парламентарии.

Они призывают Зеленского разорвать отношения с Россией, пригласить на Украину британские и американские войска, предложить странам НАТО временно развернуть на территории республики подразделения противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.

Украинскому правительству предлагается принять план замещения продукции и услуг, импортируемых из России.

Источники во фракции "Слуги народа" заявили, что проект заявления - не согласованная с руководством инициатива Яременко, которую поддержали несколько парламентариев. "Это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии", - заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

В последние недели Украина обвиняет Россию в наращивании военной мощи у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399845
Теги:
парламент, Россия, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  