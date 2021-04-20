Повышение тарифов на электроэнергию. Потребителей хотят дифференцировать

В правительстве Кыргызстана уже разрабатывается новая система новых тарифов на электроэнергию. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.

"Нам надо понять, что вопрос с тарифами надо решать. Его надо решать окончательно. Не просто путем повышения, а разработать дифференцированный подход к тарифам. Для социально незащищенных граждан должен действовать один тариф, для среднего слоя - другой тариф, для промышленников - третий. Для разных сфер по-разному. Почему этот подход нужен? Потому, что задолженность отечественных энергокомпаний составляет 130 млрд сомов. Естественно при такой задолженности, кто придет в наш энергетический сектор? Хотим мы или не хотим этот вопрос надо решать", - сказал Улукбек Кармышаков.

Он добавил, что уже сейчас правительство разрабатывает новую тарифную сетку, но окончательное решение еще не принято.

О необходимости повышать тарифы на электроэнергию неоднократно заявляли международные финансовые институты, которые анализировали ситуацию в энергетике и экономике Кыргызстана.