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Электронные паспорта автомобилей начали оформлять в Казахстане

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Электронные паспорта транспортных средств начали оформлять в Казахстане с 1 апреля. Об этом заявили в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), передает Tengrinews.kz.

"С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустили национальную систему "Электронный паспорт транспортных средств" на всей территории Республики Казахстан.

Электронные документы будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать его жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Электронный паспорт будет содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, уплатах утильсбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о ДТП, прохождении технического осмотра.

В НИТ ожидают, что цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств.

"За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей", - цитирует пресс-служба главу компании Ростислава Коняшкина.

Отмечается, что проект запущен в рамках Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/399850
Теги:
Казахстан, регистрация, ЕАЭС, автомобили
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