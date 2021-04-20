В стационарах от COVID лечатся 1236 пациентов, 49 из них - крайне тяжелые

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1236 пациентов, на амбулаторном – 1324 пациента. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.
В стационарах:
г. Бишкек – 656,
г. Ош – 38,
в Чуйской области – 362,
в Ошской области – 33,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 31,
в Иссык-Кульской области – 77,
в Джалал-Абадской области – 15,
в Баткенской области – 12 пациентов.
Из 1236 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 29 (2,3%) удовлетворительные, 850 (68,7%) средней тяжести, 308 (24,9%) тяжелые и 49 (3,9%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают в:
г. Бишкек – 942,
г. Ош – 7,
Чуйской области – 270,
Ошской области – 5,
Таласской области – 12,
Нарынской области – 8,
Иссык-Кульской области – 58,
Джалал-Абадской области – 20,
Баткенской области – 2 пациента.
За сутки проведено – 5 020 ПЦР исследований.