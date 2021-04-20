В стационарах от COVID лечатся 1236 пациентов, 49 из них - крайне тяжелые

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1236 пациентов, на амбулаторном – 1324 пациента. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.

В стационарах:

г. Бишкек – 656,

г. Ош – 38,

в Чуйской области – 362,

в Ошской области – 33,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 31,

в Иссык-Кульской области – 77,

в Джалал-Абадской области – 15,

в Баткенской области – 12 пациентов.

Из 1236 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 29 (2,3%) удовлетворительные, 850 (68,7%) средней тяжести, 308 (24,9%) тяжелые и 49 (3,9%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают в:

г. Бишкек – 942,

г. Ош – 7,

Чуйской области – 270,

Ошской области – 5,

Таласской области – 12,

Нарынской области – 8,

Иссык-Кульской области – 58,

Джалал-Абадской области – 20,

Баткенской области – 2 пациента.

За сутки проведено – 5 020 ПЦР исследований.