Предпринимателю из России Сергею Фищенко изменили меру пресечения

В Бишкеке предпринимателя из России Сергея Фищенко, который более 2-х лет провел в СИЗО, выпустили под домашний арест. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат.

Напомним, ранее адвокат Сергея Фищенко Ислам Боров по этому поводу обращался к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

По словам юриста, гражданин Российской Федерации, соучредитель Кыргызско-Российского ОсОО "Фирма "АКИФ" Сергей Фищенко два года и три месяца содержится под стражей, и каждые 2 месяца ему в районном суде продлевают срок содержания, а в городском суде оставляет в силе постановление района.

- Для обоснования продления срока содержания под стражей Сергея Фищенко указывают, что судебное разбирательство еще не начато, не доброшены потерпевшие и свидетели, а Фищенко обвиняется "в тяжком преступлении, ущерб не возмещен и суд считает преждевременным изменение ему меры пресечения.

Но в соответствии со статьей 17 УПК Кыргызской Республики "Презумпция невиновности": Каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным приговором".

И как понять преждевременность изменения меры пресечения, указанную в постановлении суда? По факту, судебное разбирательство еще не начато, но это обстоятельство никак не может влиять на продление срока содержания под стражей Фищенко, учитывая что он находится в СИЗО более 2-х лет, - заявил Боров.

При этом, представитель Фищенко в своем обращении выразил недоумение, почему его подзащитному уже в течении 2-х лет не предоставляется возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, тем самым лишая его полноценной защиты.

-То есть налицо полное нарушение его конституционного права. Напомню, что статья 274 УПК Кыргызской Республики определяет, что "уголовное дело с менее тяжким преступлением подлежит разрешению по существу судьей в срок не позднее одного месяца, дело о тяжком или особо тяжком преступлении - в двухмесячный срок. А в случае невозможности закончить судебное разбирательство в установленный срок он должен быть продлен в порядке, предусмотренном частями 3.4.5 статьи 293 настоящего Кодекса. Также напомним, что статьи о продлении срока содержания под стражей более одного года были признаны утратившими силу 16 декабря 2020 года. То есть содержание под стражей свыше года - невозможно, - отметил адвокат.